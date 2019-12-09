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Как в Украине "расследуют" резонансные дела: ветеран АТО сделал неожиданное признание в суде

понедельник, 09 декабря 2019, 21:49
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Подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области бывший участник АТО Владислав Грищенко, во время своей речи в Печерском райсуде Киева, заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинскую правду".

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, он не сказал, по какому делу пришел. Он только пришел и подал мне такой вот красивый листочек, где были очень четко четыре фотографии. На одной был Шеремет, которого взорвали, на второй был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно дело на себя, и твоя жена выходит из-под ареста", - заявил Грищенко.

Он попросил приобщить к делу видео из кабинета, где он беседовал со следователями. Также Грищенко сказал, что ему предлагали взять вину на себя за резонансные преступления еще несколько человек - "в звании полковник и майор".

Напомним, что Владислав Грищенко и его супруга Инна ("Пума") были задержаны по подозрению в причастности к покушению на убийство Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Авакова назвали основную версию убийства журналиста Шеремета.

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