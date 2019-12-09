В оккупированном Донецке подали мощный "сигнал" ВСУ: опубликовано фото

Патриоты на временно оккупированной боевиками территории Донбасса написали послание для ВСУ.

Об этом сообщает российская журналистка Елена Рыковцева в Facebook.

"У меня на Фейсбуке есть друг из Донецка, которая вообще очень много сил кладет на то, чтобы объяснять людям, живущим на мирных территориях Украины, что в так называемой ДНР вовсе не сплошь "ватники" и "сепары", что это не было их выбором, та "власть", которая там правит сегодня, что они ждут свободы от бандитов, они ждут нормальной жизни с остальной Украиной. Она постит вот такие фотографии. Она просит о них не забывать", - написала Рыковцева.

Также она выразила надежду, что Зеленский сумеет что-то решить с ситуацией на Донбассе в ходе встречи "нормандской четверки".

Как сообщал "Апостроф", многих жителей освобожденного Донбасса война ничему не научила.