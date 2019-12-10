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Хотят "спереть" землю: появились новые фото последствий "русского мира" в Крыму

вторник, 10 декабря 2019, 22:36
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В Ялте, в аннексированном Крыму, оккупанты приступили к реконструкции на стадионе "Авангард" для того, чтобы незаконным путем присвоить землю.

По крайней мере, так считают местные жители, написал блогер RoksolanaToday&Крым25% на странице в Twitter.

На фотографии, которую прикрепили к посту, действительно видно, что рабочие взялись обновлять стадион.

Но крымчане уже имеют негативный опыт с незаконным строительством. За 6 лет оккупации элитные жилые комплексы, коттеджи, гольф-клубы и лодочные станции в аннексированном Крыму появляются на заповедных территориях и на городских пляжах.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в сети показали свежие фото с аннексированного Крыма, на которых оккупанты нагло грабят полуостров - на этот раз воруют песок.

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