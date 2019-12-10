Ждать ли снега и морозов на Рождество: синоптики дали детальный прогноз по городам

Синоптики уточнили прогноз погоды на Рождество в Украине. Если ранее прогнозировали теплую зиму, то теперь заявляют о морозах на православное Рождество.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на tochka.net.
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, погода резко ухудшится в конце декабря, тогда в Украину придут морозы и снегопады. Ожидается, что 28-29 декабря выпадет снег, который пролежит до праздников.
На Рождество, 7 января, ударят достаточно крепкие морозы. В ночное время до -13, а днем до -8 градусов.
Синоптики ресурса Метеопрог согласны с Горбанем и сообщают, что декабрь этого года будет теплее, чем обычно, но к концу месяца похолодает и начнутся снегопады.
В то же время завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор наук Вазира Мартазинова дала свой прогноз на два первых месяца зимы.
"В конце декабря - начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет иметь совершенно иной характер, в основном мокрый снег. Метели ждут, но кратковременные ", - рассказала Мартазинова.
Прогноз погоды на православное Рождество в городах Украины:
- Киев: от 1 до 3, мрачно с прояснениями, небольшой снег,
- Чернигов: от 0 до 4, мрачно с прояснениями, снег,
- Суммы от -4 до -10, солнечно, снег,
- Полтава: от -5 до -11, солнечно, снег,
- Харьков: от -3 до -11, солнечно, снег,
- Луганск: от -2 до -9, мрачно облачность, без осадков,
- Донецк: от -2 до -9, пасмурно, без осадков,
- Запорожье: от -2 до -6, мрачно облачность, без осадков,
- Херсон: от 0 до -2, пасмурно, без осадков,
- Кропивницкий: от -1 до -5, мрачно облачность, без осадков,
- Черкассы: от 0 до -5, мрачно облачность, без осадков,
- Днепр: от -2 до -8, мрачно облачность, без осадков,
- Винница от 3 до 1, пасмурно, небольшой,
- Житомир: от 0 до 3, облачно, дождь,
- Хмельницкий: от 1 до 3, облачно, дождь,
- Тернополь: от 1 до 4, облачно, дождь,
- Ивано-Франковск: от 1 до 6, облачно, дождь,
- Львов: от 2 до 6, облачно, дождь,
- Луцк: от 2 до 4, облачно, дождь,
- Ровно от 2 до 4, облачно, дождь,
- Ужгород: от 2 до 6, облачно, дождь,
- Черновцы: от 2 до 5, облачно, дождь,
- Одесса от -1 до +2, облачно, дождь,
- Николаев: от 0 до -3, пасмурно, без осадков.
Как сообщал "Апостроф", в Украине показали фото заснеженных гор, сделанное из одной из самых высоких точек Украинских Карпат - вершины горы Иван Поп Черногорский.