Ждать ли снега и морозов на Рождество: синоптики дали детальный прогноз по городам

Синоптики уточнили прогноз погоды на Рождество в Украине. Если ранее прогнозировали теплую зиму, то теперь заявляют о морозах на православное Рождество.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на tochka.net.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, погода резко ухудшится в конце декабря, тогда в Украину придут морозы и снегопады. Ожидается, что 28-29 декабря выпадет снег, который пролежит до праздников.

На Рождество, 7 января, ударят достаточно крепкие морозы. В ночное время до -13, а днем до -8 градусов.

Синоптики ресурса Метеопрог согласны с Горбанем и сообщают, что декабрь этого года будет теплее, чем обычно, но к концу месяца похолодает и начнутся снегопады.

В то же время завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор наук Вазира Мартазинова дала свой прогноз на два первых месяца зимы.

"В конце декабря - начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет иметь совершенно иной характер, в основном мокрый снег. Метели ждут, но кратковременные ", - рассказала Мартазинова.

Прогноз погоды на православное Рождество в городах Украины:

Киев: от 1 до 3, мрачно с прояснениями, небольшой снег,

Чернигов: от 0 до 4, мрачно с прояснениями, снег,

Суммы от -4 до -10, солнечно, снег,

Полтава: от -5 до -11, солнечно, снег,

Харьков: от -3 до -11, солнечно, снег,

Луганск: от -2 до -9, мрачно облачность, без осадков,

Донецк: от -2 до -9, пасмурно, без осадков,

Запорожье: от -2 до -6, мрачно облачность, без осадков,

Херсон: от 0 до -2, пасмурно, без осадков,

Кропивницкий: от -1 до -5, мрачно облачность, без осадков,

Черкассы: от 0 до -5, мрачно облачность, без осадков,

Днепр: от -2 до -8, мрачно облачность, без осадков,

Винница от 3 до 1, пасмурно, небольшой,

Житомир: от 0 до 3, облачно, дождь,

Хмельницкий: от 1 до 3, облачно, дождь,

Тернополь: от 1 до 4, облачно, дождь,

Ивано-Франковск: от 1 до 6, облачно, дождь,

Львов: от 2 до 6, облачно, дождь,

Луцк: от 2 до 4, облачно, дождь,

Ровно от 2 до 4, облачно, дождь,

Ужгород: от 2 до 6, облачно, дождь,

Черновцы: от 2 до 5, облачно, дождь,

Одесса от -1 до +2, облачно, дождь,

Николаев: от 0 до -3, пасмурно, без осадков.

Как сообщал "Апостроф", в Украине показали фото заснеженных гор, сделанное из одной из самых высоких точек Украинских Карпат - вершины горы Иван Поп Черногорский.