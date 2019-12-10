Появились имена бойцов ВСУ, подорвавшихся на мине на Донбассе

В зоне проведения Операции Объединенных сил погибли двое волынян, военнослужащие 14 ОМБР подорвались на мине.

Об этом сообщает Волынская областная государственная администрация.

"Вчера, 9 декабря 2019 года, около 22.00. При выполнении боевых задач в районе с. Золотое Луганской области погибли двое военнослужащих 14 ОМБР - они подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время перемещения на позициях в пределах взводного опорного пункта", - говорится в сообщении.

На Донбассе погибли Войтович Андрей Владимирович (1990 г.р.), который до призыва был зарегистрирован в с. Апрельское Рожищенского района, и Сирота Сергей Николаевич (1997 г.р.), который до призыва был зарегистрирован в с. Щурин Рожищенского района.

Как сообщал "Апостроф" 7 декабря в Донбассе во время вражеского обстрела погиб младший сержант 28-летний Дмитрий Темный. Он получил ранения во время активизации обстрелов боевиков вблизи поселка Золотое.