Ажиотаж вокруг признания ПЦУ: в Греции признались в тайном давлении Кремля

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что лично давил на архиепископа Иеронима и греческих архиепископов, поощряя их не признавать ПЦУ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на агентство Romfea.

Камменос отметил, что в случае признания ПЦУ Россия отменит свои гарантии недопущения "оккупации греческих островов" Турцией, предоставленные ею в заключенных с греками сделках.

Известный греческий журналист Андреас Лударос на сайте Orthodoxia.info добавил, что бывший министр предупредил: если что-то произойдет в ближайшие месяцы, за отзыв российских гарантий безопасности Греции будет нести ответственность лично Собор Иерархии Элладской церкви.

На сайте Cerkvarium отметили, что Греция непосредственным образом включена в программу переселения беженцев из Сирии и других стран (Иран, Судан, Афганистан, Ирак и т.д.). Поток беженцев идет через Турцию, которая в 2016 году заключила соглашение с Евросоюзом об их размещении на своей территории и создании безопасной зоны для их проживания. При этом турецкий президент требует от ЕС все больше денег, иначе угрожает открыть коридор для нескольких миллионов сирийских беженцев непосредственно в Европу. И первой страной, которая географически расположена на пути этого потока беженцев, является Греция и ее острова Лесбос, Самос и Хиос в Эгейском море. Лагеря переселенцев на этих островах переполнены, там царит антисанитария, повышенный уровень преступности, несколько раз возникали пожары.

"Фактически бывший министр обороны Греции признал, что вопрос признания ПЦУ включен Россией в сферу безопасности в рамках геополитических договоренностей с Грецией (на все требования России о невмешательстве политиков в церковный вопрос). И невыполнение Грецией этого "церковного" пункта может привести к непосредственному давлению России на Турцию с целью открытия коридора для сирийских беженцев в Европу через Грецию", - пишет издание.

Кроме того, Турция давно претендует на вступление в Евросоюз, и одной из причин отказа является оккупация Северного Кипра. Турция давно требует от Европы признания Турецкой республики Северного Кипра, и именно через эту часть Кипра идет еще один поток беженцев из Турции. К тому же, Турция не признает греческой юрисдикции над некоторыми островами в Эгейском море и постоянно угрожает их "отвоевать".

"Вот почему греческий экс-министр говорил о российских гарантиях недопущения оккупации греческих островов в обмен на непризнание ПЦУ. Заметим, что угроза миграционного кризиса также стоит перед Болгарией и Сербией, которые одновременно являются важными странами для удержания газового доминирования России на Балканах. Поэтому уже сегодня можно примерно определить направления влияния России через геополитический шантаж на те или иные поместные церкви с целью их непризнания Православной церкви Украины", - говорится в статье.

Как сообщал "Апостроф", Русская православная церковь не будет проводить евхаристическое общение с главой Элладской церкви. Причиной такого решения стало признание Греческой церковью ПЦУ.