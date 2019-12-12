Цена слишком большая: озвучен тревожный прогноз по завершению войны на Донбассе

После встречи в "нормандском формате" не видно никакой возможности остановить конфликт на Донбассе в ближайшей перспективе.

Об этом рассказал "Апострофу" французский исследователь, специалист по Центральной и Восточной Европе, автор книги "Гибридная война в Украине. Какие перспективы?" Ульрих Буна.

"Цена, которую должна заплатить Россия за возвращение Донбасса Украине, слишком большая и невыносимая для нее. Кремль готов только поддерживать сепаратистов, если он будет уверен, что это сохранит рычаг давления для контроля над Украиной. Суть существования оккупированной части Донбасса Россия видит в продвижении идеи федерализации Украины и предоставлении своим марионеткам и друзьями права ветировать западный курс Украины", - сказал он.

В то же время французский президент Макрон на словах недавно поддержал восстановление связей с Россией. Он даже намекнул на частичное снятие санкций, если будет достигнут "прогресс" в решении конфликта.

"Но он довольно расплывчато сформулировал, что такое в его понимании "прогресс". Все центрально-европейские страны и многие другие государства были бы очень против таких движений в ЕС. Я искренне надеюсь, что стремление Франции достичь определенного détente (в переводе с французского - "послабления", - Апостроф) в отношении к России не приобретет форм давления на Украину заключить соглашение любой ценой. Украина в этом конфликте - жертва, и мир не должен быть заключен за ее счет", - отметил Буна.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Существует единственный способ решить конфликт на Донбассе - французский исследователь".