Полковник ВСУ сделал скандальное заявление про интеграцию с боевиками и войсками Путина: в сети волна гнева

Полковник Алексей Ноздрачев заявил о том, что украинские военные готовы к реинтеграции с россиянами и боевиками, воюют против ВСУ на оккупированном Донбассе.

Как сообщает "Апостроф", об этом начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ сказал 12 декабря во время круглого стола в "Укринформе".

"Вопрос реинтеграции, это в первую очередь вопрос безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если принято политическое решение и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что, все-таки, кроме национальной идеи, существуют военные традиции. И объясниться военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, проще ", - сказал Ноздрачев.

Добавил, что сложнее будет в этом вопросе договориться с военными и ветеранами добровольческих батальонов. Мол, они представляют праворадикальные течения и не всегда бывают контролируемые со стороны государства.

Заявление Ноздрачева вызвали волну гнева в соцсетях. Пользователи возмущаются позицией военного. Некоторые уже называют его предателем и сомневаются в умственных способностях.

Несколько часов назад Алексей Ноздрачев объяснил свою позицию на странице в Facebook.

"Выражая свои личные взгляды по указанным вопросам, я пытался донести основные посылы, а именно: Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины и добровольческие подразделения в 2014 году создали условия для переформирования страны и построения национальной идеи. К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространение, а вырванные из контекста слова были "перекручены" и получили незаслуженное внимание ", - прокомментировал свои слова полковник.

Как ранее сообщал "Апостроф", военнослужащие срочной службы опозорились в соцсетях, опубликовав видео, где они поют российскую военную песню о войне в Чечне.