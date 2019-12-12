Силовики задержали известного волонтера и военного медика: фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали волонтера и военного медика Юлию Кузьменко, по подозрению в совершении убийства.

Об этом сообщает адвокат Владислав Добош в Facebook.

"Задержано Юлию Кузьменко в подозрении в соучастии совершения какого-то убийства! Врача, волонтера! Еду к ней домой, должен быть обыск!", - говорится в сообщении.

"Вручено подозрение! Едут на обыск! По факту задержан. Не думаю что в подозрении по 115 она едет по доброй воле с ментами. Не могу писать пока не доеду", - написал позже в комментариях адвокат.

Причина задержания Кузьменко не сообщается, предположительно по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Обыск у "Рифмастера" Андрея Антоненко. Задержна волонтер Юлия Кузьменко. Шьют дело об убийстве Шеремета", - написал волонтер Тим Златкин.

Фото: Facebook

Как сообщал "Апостроф", ранее у Авакова назвали основную версию убийства журналиста Шеремета.