В Одессе множество людей пришли проститься с преподавательницей, погибшей при пожаре: фото

12 декабря в Одессе похоронили 48-летнюю Наталью Третьякову - преподавательницу, которая погибла 4 января в пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинские службу информации" .

Церемония прощания проходила в помещении областного бюро судебно-медицинской экспертизы в Валиховский переулке, 4. Отдать погибшей последний долг пришли коллеги, студенты колледжа, друзья и неравнодушные горожане. Всего - более 100 человек. Третьякову хоронили в закрытом темном лакированном гробу. На могилу клали красные гвоздики, желтые хризантемы, белые розы. На венках были искусственные розы и каллы.

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Наталья Третьякова родилась 29 июня 1971 года. Заведовала правовым направлением в колледже. У погибшей остался муж.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе опознали еще одну жертву пожара в доме Асвадурова в колледже на Троицкой, 25 ею оказалась преподавательница Наталья Третьякова.