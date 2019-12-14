Перенести Рождество: в Украине задумались о радикальных изменениях

Украинцы в ближайшее время могут начать праздновать Рождество по григорианскому календарю.

Об этом рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

"Дата это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы и дальше будем вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу. А сейчас, поскольку мы только "встаем на ноги" уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса", - сказал митрополит.

В ПЦУ отметили, что главным в праздновании дня рождения Иисуса Христа является не дата, а содержание события. Кроме того, в ПЦУ указали, что календарная дата для празднования Рождества Христова 25 декабря была выбрана в IV веке. К тому времени церковь два события - Рождество Спасителя и Крещение Господне - праздновала в один день, 6 января, под общим названием Богоявления.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Русская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ, но сделает это последней среди всех остальных.