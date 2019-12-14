Россия продолжает нарушать договоренности: ВСУ понесли потери на Донбассе

14 декабря в зоне боевых действий на востоке Украины один боец ВСУ погиб, другой военный получил ранения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-центр ООС.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Российские военные и их наемники обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра вблизи Авдеевки, Павлополя, Новолуганского и Зайцевого. Вблизи Песок активизировался вражеский снайпер.

На участках разведения №1,2 и 3 ситуация стабильная, продолжается соблюдение режима "Тишина".

14 декабря в результате вражеских обстрелов на Донбассе один военный ВСУ погиб, еще один получил ранения. Детали и личные данные пострадавшего и погибшего бойцов пока не сообщаются.

Как уже писал "Апостроф", 13 мая в Днепре на Левобережном кладбище похоронили ветерана русско-украинской войны Александра Завитайла.