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Стреляли и бросали гранаты: под Киевом полицейские вступили в бой с опасными преступниками, фото

суббота, 14 декабря 2019, 18:07
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13 декабря в 19:00 в селе Киево-Святошинского района 4 особо опасных рецидивиста устроили стрельбу по правоохранителям и пытались забросать их гранатами, когда полицейские помешали им ограбить дом местного предпринимателя.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Злоумышленников задерживали сотрудники криминальной полиции и бойцы КОРД полиции Житомирской области. Банда из четырех мужчин имела при себе технические инструменты для взлома дверей в помещение, тактический нож, огнестрельное оружие и рации. Сами были одеты в камуфляж и с балаклавами на лицах. Когда поняли, что дом окружен, начали отстреливаться и забрасывать копов светошумовыми гранатами.

Все мужчины - неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31 году. Их подозревают в совершении грабежа, кражи и разбоя. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Апостроф" сообщал своим читателям о том, что в Запорожье задержали ОПГ, которую организовали отец и двое его сыновей, туда входило еще более 20 человек.

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