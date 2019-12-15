В Харькове произошла драка со стрельбой: есть пострадавшие

В Харькове на улице Волонтерской между компанией из двух мужчин и женщины возник словесный конфликт с молодым человеком, который шел с матерью

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Ссора харьковчан переросла в драку, во время которой 25-летний мужчина совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону компании.

В результате инцидента за медицинской помощью обратился 30-летний мужчина.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты пневматического оружия.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства конфликта.

Следователями Холодногорского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в полиции утверждают, что вышли на заказчика покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева , в результате которого погиб его трехлетний сын.