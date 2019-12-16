Доказательства на руках: появились новые данные о главной фигурантке дела Шеремета

Юлия Кузьменко - главная подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета - имеет неоспоримое алиби.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на видео, которое обнародовал в Fcaebook адвокат Влад Добош.

"Я хочу, чтобы в этом деле положили неоспоримое доказательство причастности или непричастности Юлии Кузьменко к этому преступлению. Если этого не будет сделано, мы положим, и они у нас почти все на руках, доказательства ее алиби. Вопрос лишь в оформлении юридических доказательств", - сказал Добош.

Добавил, что группа следователей, в которой работают 45 человек, до сих пор не дала ему возможности ознакомиться с материалами уголовного дела.

Напомним, что полиция назвала подозреваемых в организации убийства: Андрея Антоненко (вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военнослужащий ССО ВСУ) Юлию Кузьменко (волонтер, завотделением рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии) и волонтерку Яну Дугарь. Их обвиняют в умышленном убийстве.

"Апостроф" уже сообщал о том, что свидетелям защиты медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, угрожают. Об этом заявил адвокат Виталий Коломиец.