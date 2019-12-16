Злорадство и самодовольство: российский актер разгромил пропагандистов Путина

Российский актер Евгений Гришковец жестко раскритиковал российскую пропагандистскую систему.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на блог актера для иностранного издания.

"Говорить о злорадстве очень трудно. Ещё труднее в нём признаться… А злорадством просто переполнена наша сегодняшняя жизнь. Злорадство буквально является главным ресурсом нашей и не только нашей пропаганды. Главные телевизионные политические шоу практически ничем, кроме злорадства, не занимаются. Догадываюсь и даже уверен, что с обратной стороны происходит то же самое.

Наша пропаганда сладострастно муссирует только чудовищные новости из Украины или из Европы, с подтекстом: "мол, мы же говорили, мы предупреждали". И всё это только углубляет и разжигает вражду и самодовольство. Это и есть те самые демоны, о которых мне так хотелось высказаться в произведении «Демоны». Я признаюсь в своих и вижу, как многие не готовы и не хотят себе в них признаться" - написал Гришковец.

Евгений Гришковец - российский киноактер, театральный режиссер, музыкант, писатель, драматург и телеведущий. Награжденный премиями "Антибукер", "Золотая маска", "Триумф".

Как ранее сообщал "Апостроф", российским журналистам с пропагандистского телеканала "Звезда", которые обманом проникли в Украине, запретили въезд в нашу страну на 3 года.