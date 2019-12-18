Известный журналист из России получил украинское гражданство: появились подробности

Журналист, телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство.

Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

"Не скрою, я давно ждал этой новости и надеялся, что это произойдет еще в нынешнем году — в год моего 45-летия. Для меня честь стать официально частью страны, которую я люблю, и которая стала для меня моим домом", – сказал журналист.

Теперь Суханову остается оформить документы для получения украинского паспорта и отказаться от гражданства России.

Суханов родился и работал в России, однако после начала вооруженного конфликта на востоке Украины переехал в Киев, забрав с собой лишь коллекцию живописи. К тому времени он уже был известен как ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна". За несколько лет Суханов выучил украинский язык.

"Я не скучаю по России. И даже если бы мне представилась возможность поехать на Родину, не стал бы этого делать. Со временем все отчетливее осознаю, что у меня совершенно другое мировоззрение, чем то, которое господствует в этой стране", - говорит ведущий.

По словам Суханова, там (в России, - прим. ред.) гораздо приятнее залезать в чужой дом, чем приводить в порядок свой.

"Я этой философии не разделяю, меня сейчас уже ничто не связывает с Россией. Да и не хочу служить этому государству. Я счастлив, что сейчас здесь, в Украине и с Украиной", – отметил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский дал украинское гражданство спортсмену - российскому хоккеисту Александру Костикову.