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Святой Николай на Донбассе: появилось яркое видео с передовой ВСУ

среда, 18 декабря 2019, 23:58
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Бойцы Вооруженных сил Украины, которые находятся на передовой линии соприкосновения на Донбассе, тоже празднуют день Святого Николая.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице Оперативного командования "Север".

На записи можно увидеть, как Святой Николай лично разносит подарки по передовым позициям и поздравляет бойцов 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"Ночь. Ясные зори, черное небо. По блиндажам и окопам ходит Фронтовой Николай. Не веришь? Ты никогда не видел Николая? Специально для тебя пресс-служба Черных запорожцев провела аэроразведку с помощью БПЛА и еще днем таки выследила святого", – говорится в сообщении, которое сопровождает видео.

Напомним, подробнее о празднике читайте в материале "Апострофа": День святого Николая 2019: как праздновать, традиции и приметы.

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