Готовится к отправке: в NASA показали впечатляющие видео испытаний нового марсохода

Новой марсоход NASA успешно прошел тестовые испытания.

Mars 2020 прокатился по небольшим рампам вперед-назад и выполнил маневры в Лаборатории реактивного движения NASA. Также демонстрировал функции автономной навигации.

Марсоход преодолевает 200 метров в сутки. Он успешно прошел все испытания и получил водительские права. Mars 2020 планируют использовать во время экспедиции на "красную планету", которая начнется в июле-августе следующего года. Ученые хотят подробнее исследовать климат и геологию Марса и найти на нем признаки микробной жизни.

Как ранее сообщал "Апостроф", специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA показали, как работают над ровером, который планируют отправить на Марс уже в июле 2020 года.