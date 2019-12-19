В Кропивницком "копы" спасли женщину от самоубийства: сеть растрогало видео

В Кропивницком экипаж патрульных в составе Ярослава Большова и Виталия Олизько спас женщину, которая хотела совершить самоубийство и спрыгнуть с моста.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Ицидент произошел около 23:00, патрульные заметили женщину, которая быстро вышла из автомобиля и изо всех сил побежала в направлении моста. Она выглядела раздраженной и растерянной. Спросить, нужна ли ей помощь - первое, что подумали полицейские, и немедленно направились к ней. Женщина была в отчаянии. Она не хотела говорить и все время пыталась отбежать ближе к мосту. Полицейским она призналась: хочет совершить самоубийство.

Патрульный Ярослав Большов начал успокаивать женщину и настраивать с ней контакт, пригласил к служебному авто, чтобы она успокоилась и согрелась. Женщина рассказала, что в отчаянии из-за потери родного человека, проблем в личной жизни, отсутствие друзей, и не знает, как жить дальше. Она спросила у патрульного, зачем ему ее жизнь.

"Ценная каждая жизнь. Моя работа защищать и оберегать. Я здесь для того, чтобы ты жила", - ответил он.

Патрульные сообщили о случае родным женщины и вызвали врачей для оказания ей медицинской помощи.

Пользователи сети в восторге от такого поступка полицейских.

Напомним, что ранее столичные патрульные спасли мужчину , который хотел прыгнуть с моста в Днепр.