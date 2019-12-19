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В Украине вернут техосмотр машин: к чему готовиться их владельцам

четверг, 19 декабря 2019, 12:26
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Фото: УНН

Технический осмотр автомобилей могут вернуть в 2020 году.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал "Украина 24" .

"В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС это положение - среди обязательных. Надеюсь, что в следующем году законопроект будет принят. Возможно, там будет постепенное введение - начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозятся, бывших в употреблении , ввезенных из-за границы автомобилей, проверка раз в два года ... Надо это постепенно внедрять, чтобы подготовить среду ", - сказал министр.

Добавил, что техосмотр автомобилей не только гарантирует безопасное передвижение по дорогам страны для водителей, пассажиров и пешеходов, но и значительно улучшит экологическую ситуацию. К тому же, министр надеется, что теперь можно будет избежать взяточничества, которое процветало, когда техосмотр в Украине осуществляли сотрудники ГАИ.

Напомним, регулярные техосмотры личных транспортных средств отменили еще в августе 2011 года, однако теперь собираются вернуть. Сейчас ТО обязаны проходить грузовики, такси, автобусы и транспортные средства, которые перевозят опасные грузы.

В это же время эксперты указывают на то, что в тексте Соглашения об ассоциации с ЕС техосмотр не упоминается вообще. Он регламентируется Директивой 2014/45/ЕС которая является обязательной для выполнения только государствами-членами ЕС.

Как сообщал "Апостроф", министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий выступает за упрощение процедуры растаможивания подержанных авто с иностранной регистрацией.

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