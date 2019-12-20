Главный подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд против Зеленского и Авакова

Андрей Антоненко - ветеран АТО и главный подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - подал иск против президента Украины Владимира Зеленского за оскорбление чести и достоинства.

Об этом сообщил его адвокат Святослав Жерновников на странице в Facebook.

Иск Антоненко подал в Печерский районный суд города Киева. Требует привлечь к ответственности, кроме украинского президента, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, первого заместителя главы Нацполиции, начальника криминальной полиции Евгения Коваля и генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Фигурант резонансного дела жалуется на то, что 12 декабря, во время совместного брифинга МВД, Главного управления Нацполиции и Генпрокуратуры чиновники фактически обвинили его в убийстве журналиста Павла Шеремета и фактически пренебрегли положением о презумпции невиновности. Напомним, что, согласно ему, человека не могут называть виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана и не установлена приговором суда, который должен вступить в законную силу.

20 декабря должно было состояться заседание Апелляционного суда города Киева по делу Андрея Антоненка. Но туда не явились прокуроры и рассмотрение дела перенесли на 23 декабря.

Напомним, что 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пять человек: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненка.

Как сообщал "Апостроф" ранее, прокуроры не явились на судебное заседание в еще одной участницы резонансного дела - Юлии Кузьменко.