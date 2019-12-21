Боевики совершили опасную провокацию в районе разведения на Донбассе: фото

Утром 21 декабря пророссийские боевики обстреляли дома мирных жителей поселка Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

Российские военные и боевики обстреляли дома мирных жителей из миномета калибра 82 мм. Огонь вели из поселка Золотое-5, которое находится на оккупированной территории.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Вторая Свободная. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Напомним, что пострадавшее поселок находится в одном из районов, где недавно произошло военное разведения сил и техники. Использовать оружие и военную технику в этом районе запрещено.

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