Разруха и гнетущая мгла: в сети одним видео показали, во что боевики превратили Донбасс

За шесть лет оккупации Донецк с развитого города превратился в руины.

Показательное видео разместили в Twitter на канале ZelloXoxma.

На кадрах видно бетонные руины, похожие на остатки крупного торгового центра или супермаркета. Вокруг - дороги в ямах от снарядов. Не видно ни легковушек, ни грузовиков, ни общественного транспорта. Гнетущее впечатление еще больше усиливает пасмурная погода.

"Жил некий Донецк "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг - бац !! И его "асвабадили!" Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, подавляющая мгла и серая зона ", - подписали видео на канале.

Жил такой себе Донецк "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг - бац!! И его "асвабадили"!

Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона. pic.twitter.com/h7xipuaj33 — Zello-XOXMA (@ZelloXoxma) 22 грудня 2019 р.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.