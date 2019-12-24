Сеть повеселила забавная фотожаба о "весенней" погоде накануне Нового года в Украине

В сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.

Она была опубликована на странице "Баба і кіт" в Facebook.

Так, на картинке изображен кот, который якобы находится в магазине и просит у продавщицы "немного зимы" и уточняет, что ему со снегом и морозом. В ответ продавщица говорит, что есть только с температурой в +13 градусов и кот соглашается.

Следует отметить, что публикация набрала за несколько часов более 1000 лайков и 172 репоста.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что в Украине ожидается новая волна потепления примерно 31 декабря – 1 января. Также на праздник возможен мокрый снег в отдельных областях страны.