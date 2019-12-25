Под Одессой избили военную: первые подробности

В одной из воинских частей Одесской области избили женщину-военнослужащую.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на официальной странице в Facebook.

На место происшествия выехал заместитель министра обороны Иван Руснак. Сейчас он выясняет все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Подробности в интересах следствия пока не разглашаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", в января 2019 года лейтенант Валерия Сикал заявила в полицию на своего командира, обвинив того в сексуальных домогательствах. По словам девушки, военный сначала часто вызывал ее к себе и принуждал к половым отношениям, касался, говорил неприятные вещи, обещал за уступчивость легкую службу.