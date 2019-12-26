Эксперт составил топ-10 политических YouTube-блогеров Украины

Политический эксперт, экс-руководитель "Euronews Украина" Тарас Семенюк составил топ-10 украинских видеоблоггеров.

Список он опубликовал на своей странице в Facebook.

Семенюк обратил внимание на то, что блоггеры подают политические новости доступным для людей языком.

"Блоггеры, имея свою аудиторию, легко могут трансформироваться в политиков и задавать новые политические тренды. Рассказываем подробно, кто они. И за кем стоит следить в новом году", - отметил эксперт.

Янина Соколова - одна из самых популярных блоггеров 2019 по версии ICTV, телеведущая программ "Рандеву" и "Кино" на 5 канале, также ведущая проекта "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube. Имея несколько ютуб-проектов, развивает социальный контекст и противостоит российской пропаганде.

Телевидение Торонто - успешный украинский медиа-проект, высмеивает фейки и показывает новости так, что сложные политические процессы становятся понятными и простыми даже для аудитории милениалив, которые, очевидно, не смотрят телевизор. Имеет большой штат работников и журналистов и, говорят, финансируется из США.

Анатолий Шарий - пророссийский блогер, имеющий славу достаточно хайпового персонажа ютубе. Чаще всего Шарий саркастически разбирает факапы власти, часто пользуется политической неосведомленностью населения, распространяет и создает российские фейки.

Николай Давидюк - политический эксперт и блоггер. На своем канале Николай предлагает контент с легкой подачей актуальных новостей, на языке, понятном широкой аудитории. Ролики этого блогера можно описать просто - максимум полезной информации в удобном формате.

Андрей Пальчевский - телеведущий и политический деятель, в свое время был ведущим авторской программы "Глубинное бурение" на Первом Национальном, затем - популярного ток-шоу "Про життя" на телеканале "Интер", авторских программ "Указательный палец" и "Взрослая игра" на "Прямом", радиошоу "Каток" и "Kwasa Kwasa". Сейчас ведет свой блог на актуальные политические темы.

Наташа Влащенко - генеральная продюсер телеканала ZIK, что с недавнего времени принадлежит куму Путина - Медведчуку. На ютуб Наташа, в силу своей профессии, перенесла телевийзионный формат. Ведет русскоязычный Ютуб-влог "Vласть vs Vлащенко"

Алексей Гончаренко - нардеп от партии ЕС, ведет блог на Ютуб, Хейтит Зе-власть и не пропускает горячих тем для хайпа.

Роман Скрыпин - проукраинский интервьюрер и журналист, автор проекта skrypin.ua, как они говорят о себе "лаборатория интересных опытов в украинских медиа"

Андрей Луганский - блогер, имеющий аудиторию не только в YouTube, но еще в Twitter и Telegram. Пытается вести свою борьбу в информационной войне с Россией, общаясь с русскими в chat-рулетке.

Александр Мигун (дед Олесь) - YouTube-блоггер, ставший одним из самых популярных блоггеров 2019 по версии ICTV. Общается с россиянами в chat-рулетке, записывает разговоры с ними и выражает свои мысли относительно политической ситуации в стране.

"Ютюб становится альтернативой телевизионным каналам и уничтожает монополию олигархов на политику, давая возможность каждому украинцу выбирать именно тот контент, который он считает истинным. В то же время, политические ютюб-блоггеры, часто играют не как СМИ, а скорее как будущие политики, из-за чего в их интерпретации новостей тоже следует относиться внимательно и критично. Ведь, как показывает американский опыт, именно из когорты активных лидеров в новых медиа, и вырастают новые политики", - отметил в соцсети Семенюк.