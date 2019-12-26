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Появилась меткая карикатура на "ажиотаж" вокруг поезда из России в оккупированный Крым

четверг, 26 декабря 2019, 13:11
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Карикатурист Андрей Петренко создал едкую картинку на злободневную тему - запуск в аннексированный Крым поезда из России.

Карикатуру опубликовал на своем канале в Twitter.

На карандашном рисунке женщина красит губы красной помадой и затем выцеловывает на вагоне надпись ГУЛАГ. В ушах у нее - серьги в виде красной кремлевской звезды.

Сюжет для карикатуры имел место в реальной жизни. Женщина расцеловала российский поезд и оставила губной помадой на стене вагона надпись "Ура".

Как сообщал "Апостроф" ранее, в понедельник, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин проехал по железной дороге на мосту из оккупированного Крыма в Тамань на автобусе и таким образом запустил движение по железнодорожной ветке моста.

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