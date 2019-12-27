ВСУ получили новый боевой самолет: опубликовано видео

26 декабря, 204-я Севастопольская БрТА имени Покрышкина получила на вооружение капитально отремонтированный легкий фронтовой истребитель МиГ-29.

Об этом сообщает Организация Волынских авиалюбителей в Facebook.

Отремонтированный учебно-боевой истребитель прибыл из Львовского государственного авиационного-ремонтного завода.

Долгое время этот истребитель находился на хранении и не использовался.

По состоянию на 2018 год этот самолет находился в ожидании ремонта на Львовском государственном авиационном заводе.

Напомним, что украинские военнослужащие, находящиеся на позициях ООС на Мариупольском направлении, собрали двухметровую елку из мин и снарядов, которые прилетают со стороны боевиков в их направлении почти каждый день.