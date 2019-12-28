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Убийцы на свободе: суд Харькова вынес приговор террористам, которых передадут России

суббота, 28 декабря 2019, 12:51
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Виновным в теракте у Дворце Спорта во время "Марша достоинства" 22 февраля 2015 года в Харькове вынесли приговор и отпустили из-под стражи.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на UA: Харьков .

Виктора Тетюцького, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Но до вступления приговора в силу содержания под стражей им заменили на личное обязательство и освободили прямо в зале суда.

Меру пресечения мужчинам изменили, ссылаясь на договоренности Украины 9 декабря в Париже об обмене пленных. Тетюцкого, Башлыкова и Дворникова могут обменять у пророссийских боевиков на украинских военных. По крайней мере, российская сторона включила их в список на обмен.

Разъяренные горожане устроили под судом акцию протеста. Полиция закрыла доступ к помещению всем, кроме участников процесса.

Напомним, что во время теракта 22 февраля 2015 от подрыва противопехотной мины, которую заложили на дороге, погибли 52-летний Игорь Толмачев, 15-летний Даниил Дидык, 18-летний Николай Мельничук и 37-летний полицейский Вадим Рыбальченко.

Как сообщал "Апостроф" ранее, обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками ДНР и ЛНР может состояться 29 декабря. Уже сейчас 40 человек, которых Украина хотела передать на подконтрольные боевикам территории, попросили исключить свои фамилии из списков на обмен. В ближайшие дни координатор Трехсторонней контактной группы Тони Фриш будет выяснять, было желание людей добровольным.

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