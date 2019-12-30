Где на Новый год в Украине может выпасть снег: названы области

31 декабря на жителей северных областей Украины ждет настоящее чудо - долгожданный снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"31-го декабря в течение дня мокрый снег, местами с дождем, выпадать на Волыне, Ровенской, Житомирской, в Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории - без существенных осадков. В дальнейшем, ближе к вечеру вторника, и в ночь на Новый год, то есть, на первое января, мокрый снег распространится на большую часть Украины. Только Юг избежит осадков ", - сообщила синоптик.

В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня - без существенных осадков, дальше во вторник начнется мокрый снег, местами с дождем. В Новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся.

Как сообщал "Апостроф" ранее, украинские спасатели, которые несут службу на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский, опубликовали яркое предновогоднее фото со своего поста.