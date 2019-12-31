Короткие смс-поздравления с Новым годом 2020

В самую волшебную ночь года, с 31 декабря на 1 января, не забудьте позаботиться о хорошем настроении для ваших близких. Отправьте им милое смс-поздравление с Новым годом, которое непременно порадует и подарит ощущение праздника.

"Апостроф" собрал для вас поздравления с Новым годом 2020 в смс, которые можно адресовать родным, друзьям и коллегам.



Короткие поздравления с Новым годом 2020



Желаем вам в Новом году сто новых друзей, тысячу приятных сюрпризов и миллион в кармане! Пусть исполнится все задуманное в неповторимую новогоднюю ночь!

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Пусть год будет таким же ярким, как гирлянда на новогодней елке! А желание, загаданное под бой часов, обязательно исполнится!

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Желаю, чтобы все в 2020 году спотыкались, падали и плакали. Но спотыкались - о деньги, падали - в объятия, плакали - от счастья!

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Пусть будет щедрым Новый год, пусть он на счастье не скупится, пусть зажигает звезды в срок, чтоб всем твоим желаньям сбыться.

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Пусть уходит старый год, унося с собой несчастья, а новый больше принесет здоровья, радости и счастья!

***

Пусть в ночку новогоднюю

Желанья загадаются -

И каждый день, весь круглый год,

Пускай они сбываются.

***

Пусть принесет вам Дед Мороз

Мешок здоровья, счастья воз,

Другой мешок - со смехом,

А третий пусть - с успехом!

***

Желаем неба чистого,

воздуха хрустального

и ничего печального!

***

Бьет 12 на часах.

Новый год уже в дверях.

Он принес Вам радость в дом,

Шутки, смех, бокалов звон.