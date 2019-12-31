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Короткие смс-поздравления с Новым годом 2020

вторник, 31 декабря 2019, 19:04
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Фото: pixabay.com

В самую волшебную ночь года, с 31 декабря на 1 января, не забудьте позаботиться о хорошем настроении для ваших близких. Отправьте им милое смс-поздравление с Новым годом, которое непременно порадует и подарит ощущение праздника.

"Апостроф" собрал для вас поздравления с Новым годом 2020 в смс, которые можно адресовать родным, друзьям и коллегам.

Короткие поздравления с Новым годом 2020

Желаем вам в Новом году сто новых друзей, тысячу приятных сюрпризов и миллион в кармане! Пусть исполнится все задуманное в неповторимую новогоднюю ночь!

***

Пусть год будет таким же ярким, как гирлянда на новогодней елке! А желание, загаданное под бой часов, обязательно исполнится!

***

Желаю, чтобы все в 2020 году спотыкались, падали и плакали. Но спотыкались - о деньги, падали - в объятия, плакали - от счастья!

***

Пусть будет щедрым Новый год, пусть он на счастье не скупится, пусть зажигает звезды в срок, чтоб всем твоим желаньям сбыться.

***

Пусть уходит старый год, унося с собой несчастья, а новый больше принесет здоровья, радости и счастья!

***

Пусть в ночку новогоднюю
Желанья загадаются -
И каждый день, весь круглый год,
Пускай они сбываются.

***

Пусть принесет вам Дед Мороз
Мешок здоровья, счастья воз,
Другой мешок - со смехом,
А третий пусть - с успехом!

***

Желаем неба чистого,
воздуха хрустального
и ничего печального!

***

Бьет 12 на часах.
Новый год уже в дверях.
Он принес Вам радость в дом,
Шутки, смех, бокалов звон.

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