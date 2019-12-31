Красивые поздравления с наступающим Новым годом 2020

Новый год - один из самых любимых зимних праздников украинцев. А все потому, что он позволяет вернуться в детство и снова поверить в сказку. Накануне праздника все бегают в новогодней суете за подарками. Но иногда совсем мало времени остается на то, чтобы придумать красивое поздравление.

"Апостроф" подготовил искренние и душевные поздравления с наступающим Новым годом в прозе, красивые стихи, а также примеры праздничных смс.

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в прозе

Поздравляю с наступающим Новым 2020 годом, желаю волнующего и прекрасного настроения. Чтобы душа была наполнена счастьем, а эмоции били через край! Пусть в памяти останутся только добрые и приятные воспоминания об уходящем годе!

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Накануне самого яркого и прекрасного праздника – Нового года, желаю всем здоровья, тепла, заботы, успехов в делах! Пускай работа приносит радость, а вознаграждение за нее обеспечивает достойную жизнь! Смело идите к новым вершинам, добивайтесь, никогда не сдавайтесь, побеждайте! Пускай жизнь будет наполнена только радостными моментами! С Новым годом!

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Наступает самый волшебный, самый долгожданный, самый замечательный праздник – Новый год! Желаю, чтобы для тебя этот год стал действительно чудесным. Пусть твоя жизнь течет широкой рекой, пусть она будет наполнена яркими событиями, приятными встречами, позитивными впечатлениями. Пусть сбудутся все желания, которые ты успеешь загадать в новогоднюю ночь.

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В ожидании чудесного праздника я желаю вам терпения. В Новом году успехов в работе, спокойствия в семье, хорошего отдыха в праздничные дни и никаких огорчений и тревог! Только смех, радость и улыбки близких пусть окружают вас в Новом году!

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах

Чудо цифры 2020

Загорятся в эту ночь,

Крыска пусть проблемы ваши

Гонит поскорее прочь.



С Новым годом поздравляю,

Счастье в дом пускай войдет,

А зубастая хозяйка

Мир, достаток принесет!

***

Пусть вам Крыска в Новый год

Все на блюдце принесет!

Радость, счастье, добрый вечер,

Сногсшибательные встречи!

Крыс пусть вас убережет,

От печали в Новый год!

***

Свинью уже вы провожайте,

И вместе с нею отправляйте

Все невезения и беды,

А оставляйте лишь победы!



Встречайте Крысу на пороге,

Устала ведь она с дороги,

Мешок огромный притащила,

И одарить вас всех решила.



Любви в нем много и успеха,

Еще везения и смеха,

Охапка радости в придачу,

Чтоб новый год принес удачу

Смс-поздравления с наступающим Новым годом 2020

С наступающим Новым годом,

С наступающим новым счастьем!

Пусть из жизни уйдут невзгоды

И с собой заберут ненастья.

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С наступающим Новым годом! "Нет" - печалям и невзгодам. "Да" - всему самому светлому. Веры в лучшее, здоровья в каждый дом, достатка и душевного спокойствия!

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С Новым годом тебя поздравляю,

Новогодний привет тебе шлю.

Много счастья тебе я желаю

В наступающем Новом году.

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Прими мои наилучшие поздравления в этот волшебный день! Пускай 2020 год принесет тебе удачу во всех делах.