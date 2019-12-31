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Украинские волонтеры отправили бойцам ООС на Донбасс 4 тонны оливье: видео

вторник, 31 декабря 2019, 21:12
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Чтобы украинские военнослужащие почувствовали приближение Нового года и вспомнили о доме и тепле, волонтеры приготовили больше четырех тонн оливье, на что ушло три дня.

Как сообщает "Апостроф", со ссылкой на ТСН, обычная домашняя кухня на эти 72 часа превратилась в полноценный промышленный цех по изготовлению праздничного блюда.

"Каждый, кто хотел приобщиться к приготовлению должен был пройти посвящение в адепты священного оливье. Оливье - этот салат всем известен с детства. Но для бойцов его готовят по особому рецепту.

"Главный ингредиент в рецепте - это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее сердце в рецептуре", - цитирует слова волонтера издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько украинцы переплатят за "Оливье".

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