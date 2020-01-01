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В Одессе в ночь на Новый год устроили гонки со стрельбой: видео

среда, 01 января 2020, 15:40
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1 января в 2:00 на перекрестке улиц Канатной и Итальянской в Одессе мужчины спровоцировали стрельбу и убегали от полиции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Мужчины неславянской внешности решили развлечься на Новый год и начали носиться автомобилем на большой скорости. Подозрительную машину заметили правоохранители и приказали водителю остановиться. Тот на требование не отреагировал.

Чтобы задержать мужчин до того, как они натворят беды, полицейские были вынуждены прострелить у авто шины. Только тогда легковушка остановился. Водителя и пассажиров авто задержали.

Как уже писал "Апостроф", беспокойно было этой ночью и в столице. Возле станции метро "Лыбидская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия пострадали шесть человек. Как сказано в сообщении, инцидент произошел около 4.30 утра на улице Большой Васильковской, возле станции метро "Лыбидская".

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