RU  UA  EN

среда, 1 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 января

10:09
В Украине вступил в силу закон об отмене неприкосновенности нардепов: что изменится
08:24
Как Зеленский поздравлял украинцев с Новым годом: полный текст обращения и видео
08:02
Как приготовить дома прохладный айран и спасти себя на утро после Нового года

31 декабря

23:53
Новогоднее поздравление Зеленского: полное видео
21:35
Появились неожиданные данные о судьбе пленных, которых Киев передал боевикам ЛДНР
19:00
Что нельзя делать на Новый год: 10 популярных и странных поверий
18:33
Лукашенко внезапно пошел против Путина в вопросах нефти и обороны: первые подробности
17:31
У Зеленского назвали дату нового обмена пленными с Россией
11:31
Списки партий "Батькивщина" и "Наш край" получили наибольшую поддержку на выборах ОТГ в Днепропетровской области
10:20
Когда и где смотреть поздравление Зеленского с Новым годом: названы каналы и время
10:00
Украинские звезды показали, как украсили елки к Новому году 2020: фото
08:58
Ударили по голове и собирались похитить: Мосийчук сделал громкое заявление о нападении на помощника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России выступление Деда Мороза на Новый год обернулось массовой дракой: видео

среда, 01 января 2020, 10:30
переглянути новину українською

В городе Волжск республики Марий Эл (РФ) новогоднее выступление сказочного персонажа Деда Мороза превратился в массовую драку.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале LifeShot.

Актер, игравший Деда Мороза, как раз развлекал зрителей, когда к нему подошли молодые люди спортивного телосложения, начали приставать и толкать. За любимца детворы вступились взрослые зрители новогоднего выступления. Они начали толкать молодых людей в ответ и через несколько секунд потасовка превратилась в массовую драку.

Женщины, сначала лишь наблюдали за дракой, в впоследствии стали и сами вмешиваться - оттягивали своих мужчин на безопасное расстояние.

Между тем актер, игравший Деда Мороза, не растерялся.

"Уважаемая полиция, здесь один товарищ очень хочет с вами познакомиться. Приглашаем вас быстро на сцену", - сказал Дед Мороз в микрофон.

Новогоднее празднование в России уже становилось поводом для искрометного юмора и сарказма. 30 декабря карикатурист Сергей Елкин опубликовал рисунок, на котором на новогоднем утреннике в детском саду спецназовцы обыскивают Деда Мороза.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных

Процесс завершен: все подробности, фото и видео обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: