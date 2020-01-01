В России выступление Деда Мороза на Новый год обернулось массовой дракой: видео

В городе Волжск республики Марий Эл (РФ) новогоднее выступление сказочного персонажа Деда Мороза превратился в массовую драку.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале LifeShot.

Актер, игравший Деда Мороза, как раз развлекал зрителей, когда к нему подошли молодые люди спортивного телосложения, начали приставать и толкать. За любимца детворы вступились взрослые зрители новогоднего выступления. Они начали толкать молодых людей в ответ и через несколько секунд потасовка превратилась в массовую драку.

Женщины, сначала лишь наблюдали за дракой, в впоследствии стали и сами вмешиваться - оттягивали своих мужчин на безопасное расстояние.

Между тем актер, игравший Деда Мороза, не растерялся.

"Уважаемая полиция, здесь один товарищ очень хочет с вами познакомиться. Приглашаем вас быстро на сцену", - сказал Дед Мороз в микрофон.

Новогоднее празднование в России уже становилось поводом для искрометного юмора и сарказма. 30 декабря карикатурист Сергей Елкин опубликовал рисунок, на котором на новогоднем утреннике в детском саду спецназовцы обыскивают Деда Мороза.