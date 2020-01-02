Не обойдется без "сюрпризов": синоптик рассказала, какой погоды ждать на Рождество

Синоптик Наталья Диденко уточнила прогноз погоды на Сочельник и на Рождество и рассказала, что в эти дни в Украине будет без осадков.

Об этом она написала в Facebook.

В Сочельник, 6 января, и на Рождество осадки прекратятся, лишь 7 января на Востоке пройдет снег.

Температура воздуха 6-7 января снизится до небольших и умеренных морозов.

Также в четверг, 2 января, в Украине осадков не будет, температура воздуха ближайшей ночью опустится до небольшого мороза, днем будет плюсовой. Ветер стихнет.

3 января существенные изменения маловероятны, а вот 4-5 января увеличится в Украине осадков, пройдут мокрый снег и дождь.

Напомним, что 2 января, в Украине немного похолодает - в некоторых областях температура воздуха опустится до -7-9 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений, это уже девятый температурный рекорд. Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше нуля.