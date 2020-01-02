Под Житомиром запуск салюта обернулся страшной трагедией для мужчины: детали ЧП

В Житомирской области 40-летний мужчина получил ожоги лица и перелом черепа по вине салюта, который неудачно разорвался.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

В новогоднюю ночь мужчина у сельского клуба Николаевки Емильчинского района запускал салют. В подробностях неизвестно, или пиротехника была бракованная, или мужчина нарушил правила безопасности, но салют разорвался прямо у него перед лицом и изувечил.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Житомирской областной больницы.

Как информировал "Апостроф" ранее, 21 декабря 2018 года в российском городе Санкт-Петербург произошел пожар на складе с пиротехникой. По данным спасателей, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров и перекинулся на соседний ангар с мебелью. Сам склад находится в километре от жилых домов.