Украину накроют морозы до -20 и снегопады: синоптики дали прогноз на январь и февраль

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидро-метеорологического института ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова и народный синоптик Леонид Горбань дали прогноз погоды на январь и февраль 2020 года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

"В начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера, в основном мокрый снег. Метели ожидаются, но кратковременные", – прогнозирует Мартазинова.

В целом расчеты Горбаня по январю совпадают с прогнозом Вазиры Мартазиновой, но морозный период он видит более длительным – свыше трех недель.

"Почти весь январь будет морозным, похолодание начнется вскоре после наступления нового года, – рассказал Горбань. – Оно будет сопровождаться ночными рождественскими холодами ниже -10 градусов, и еще тремя "пиками" холода: 10 и 15 января ночью до -15 градусов и крещенскими морозами (19-22) до -20 градусов. С 23 стремительно потеплеет до -1-3 градусов, а 29-31 числа ожидается оттепель".

Морозы будут сопровождаться и снегопадами: снег ожидается 2-3 января – в среднем выпадет 6-8 см, 8-10 января – 5-10 см, на Старый Новый год (14 января) – 6-8 см. Затем неделя морозных и ясных дней, а после Крещения (19 января) осадки возобновятся. Сперва это будет снег, его выпадет 3-5 см, но из-за оттепели он перейдет в снего-дождь.

А вот по февралю прогнозы Горбаня и Мартазиновой отличаются. Мартазинова обещает мягкий и малоснежный февраль, а Горбань рассчитал, что после оттепели со снегопадом 1-4 февраля (выпадет до 7 см снега), с 5 февраля резко похолодает на 10 дней. Ночные морозы достигнут сперва -15 градусов, а 12-13 февраля -20 градусов.

При этом циклон с юго-запада принесет обильные (до 10 см) снегопады, но зато резко потеплеет до 2-4 градусов мороза. С 16 по 19 февраля Украину завалит снегом, выпадет в среднем до 20 см. И снова похолодает до ночных -18 градусов и ниже. Морозы ослабеют лишь к концу месяца, но оттепели не ждем, будет -3-5 градусов. Зима попрощается с нами снегом – 27-28 февраля его выпадет еще 4-5 см, но это окажется не последний снег в сезоне.

Напомним, что 2 января в Украине немного похолодает - в некоторых областях температура воздуха опустится до -7-9 градусов.