В сети показали пикантное фото снеговика под Ивано-Франковском

Жители Ивано-Франковщины так обрадовались снегу, что слепили необычного снеговика - в эротическом стиле.

Фотографию опубликовали в сообществе "Калуський Формат" в Facebook.

Фигуре, напоминающей человеческую, слепили одновременно и женскую грудь, и мужской половой орган.

Судя по сообщению, снеговика для взрослых слепили в городе Калуш. А сфотографировали уже поздно вечером - ведь произведение народного искусства освещает лишь свет фар и вспышка на камере телефона.

Как писал "Апостроф" ранее, в городе Вышгород неподалеку от столицы в цветнике местной жительницы произошло настоящее новогоднее чудо - внезапно расцвели подснежники.