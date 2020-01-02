В Украине посреди зимы зацвел символ весны: в сети показали фото "чуда"

Из-за чрезвычайной теплой зимы в первые дни нового года в Украине расцвели символы весны - подснежники.

Фотографиями поделились пользователи в Facebook.

Киевлянин Михаил Рымарук разместил фото женщины с подснежниками в руках. "На Новый год чудеса случаются" подписал он снимок.

А жительница Вышгорода - городка в пригороде Киева - Татьяна Ростовская поделилась фотографиями из цветника своей матери. Там тоже из-под земли вылезли хрупкие первоцветы.

Как сообщал "Апостроф" ранее, зима в Украине будет малоснежной и теплой, а лето - жарким . Прогнозом поделился директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида