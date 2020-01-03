Европу ждет катастрофа: климатологи озвучили тревожный прогноз

Специалисты из Гронингенского и Утрехтского университетов, которые находятся в Нидерландах, беспокоятся насчет климатической катастрофы.

По их словам, неконтролируемые сложности могут прийти на территорию Европы совсем скоро.

Неутешительные выводы были сделаны после климатического моделирования. Оно показало, что таяние вековых льдов в Гренландии и увеличение количества осадков могут изменить Северо-Атлантическое течение. Это неблагоприятным образом скажется на климате.

Относительно мягкий климат Европы может резко стать более суровым. Изменения ожидаются в этом столетии. Вероятность их наступления составляет 15%. Важно учесть, что в моделировании игнорировалось таяние арктических ледников, поэтому процент меньше реального.

Ученые надеются, что теплое течение, которое следует из Мексиканского залива, если и поменяет направление, то временно. При ином сценарии европейцам нужно ждать значительного похолодания.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений, это уже девятый температурный рекорд. Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше нуля.