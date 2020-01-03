RU  UA  EN

пятница, 3 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 января

15:00
Дмитрий Комаров с женой оригинально встретили Новый год с оливье на пляже Сингапура: фото
14:48
Россия перекрыла поставки нефти в Беларусь: появилась меткая карикатура с Лукашенко и Путиным
14:06
У экс-нардепа "козака" Гаврилюка обнаружили особняк в Карпатах: фото и видео
13:30
Покорила простотой: Меган Маркл помогла незнакомой паре сделать фото в лесу
12:34
Обыски у Гонтаревой и предатель в СБУ: в сеть слили новые аудио прослушки руководства ГБР
11:37
Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото: ее старшая дочь - копия мамы
09:10
Какими стали минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине в 2020 году: названы цифры
07:28
"Эксперимент" с главным подозреваемым в деле Шеремета: названы грубые нарушения следователей
07:12
Вкусная кутья на Рождество за 30 минут: простой рецепт и советы приготовления

2 января

19:28
Каким будет год Металлической крысы: 5 громких предсказаний на 2020-й
17:31
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж: кто стал избранником многодетной матери
14:30
Мадонна проводит семейный отпуск с 25-летним бойфрендом: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рассекречен внешний вид новейшего боевого беспилотника для ВСУ: видео

пятница, 03 января 2020, 15:38
переглянути новину українською

Стало известно как будет выглядеть перспективный турецко-украинский беспилотный истребитель.

Видео опубликовала компания Defense Express в своей видеопрограмме "Тайны Baykar".

Эксклюзивные видеоматериалы были отсняты по итогам пребывания съемочной команды на исследовательских и производственных мощностях компании "Байкар", которая является безоговорочным лидером Турции в изготовлении беспилотных комплексов военного назначения.

В беспилотного самолета-истребителя еще нет названия. Однако есть тактико-технические требования. Беспилотный самолет-истребитель максимальным весом до 3,5 тонн может подниматься на высоту более чем 12 км и выполнять полет продолжительностью до 5:00. Управление - с помощью спутниковых систем. Масса вооружения или полезной нагрузки до 1 тонны. Беспилотник должен уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Скорость более чем 900 км в час должны обеспечить доработаны украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ от запорожского предприятия "Ивченко-Прогресс".

Ударный беспилотный истребитель является следующим перспективным проектом для предприятия Baykar вслед за оперативно-стратегическим разведывательно-ударным БПЛА Akıncı, который 6 декабря 2019 впервые поднялся в небо с помощью также украинских двигателей АИ-450Т от ГП "Ивченко-Прогресс".

"Наш очередной шаг, который мы осуществим в ближайшем будущем, - это создание ударного беспилотного истребителя, который будет иметь высокие маневренные характеристики и звуковую скорость. Это будет большой проект и мы верим, что Турция совместно с соседними и дружественными странами его реализует", - отметил исполнительный директор компании Baykar Халук Байрактар.

Как сообщал "Апостроф", Украина может сотрудничать с Турцией по шести пунктам и противостоять России.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: