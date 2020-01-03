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В Украине высмеяли гимн противников Путина, спетый Гребенщиковым: видео

пятница, 03 января 2020, 17:26
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В сети высмеяли гимн противников президента России Владимира Путина, который спел российский рок-музыкант Борис Гребенщиков с названием "Пошел Вон Вавилон".

Соответствующий пост опубликовали в Facebook-аккаунте Али Татар-заде.

"Приехали на новый год несколько старых знакомых, либеральных московитов. Либеральные из них питерцы, более сдержанные московцы, а вообще напоминает российский же шутку, когда один говорит "надо вешать", а второй -" нет, я либерал: только пороть на конюшне". На этот раз в них грандиозное событие. Божественный БГ выпустил музыкальный гимн, нет, даже не гимн, манифест, и что там манифест - перебивая друг друга, говорят они, - боевую песню московского протеста", - пишет он.

Автор не понял в чем именно заключается протест, о чем и спросил своих друзей. Оказалось, что первые буквы в словах названия песни (ПВВ) совпадают с инициалами Путина.

"Как говорят в таких случаях московиты, я чувствую настоятельную "чьота ржу". М-да, смело. Они кивают и наливают, иронии не поняли", - написал он.

Напомним, что ранее один из основателей российский рок-музыки, исполнитель и поэт, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков засветился на одной из улиц Винницы.

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