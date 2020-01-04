Когда украинцы будут отдыхать в 2020 году: календарь выходных и праздников

Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных. В течение года у нас будет 12 официальных выходных дней.

Календарь праздников в 2020 году предусматривает 12 официальных выходных:

1 января - Новый год (среда)

6 января - Сочельник (понедельник)

7 января - православное Рождество Христово (вторник)

8 марта - Международный женский день (воскресенье)

19 апреля - Пасха (воскресенье)

1 мая - Международный день труда (пятница)

9 мая - День Победы (суббота)

7 июня - День Святой Троицы (воскресенье)

28 июня - День Конституции Украины (воскресенье)

24 августа - День независимости Украины (понедельник)

14 октября - День защитника Украины (среда)

25 декабря - католическое Рождество Христово (пятница)

Выходные в января 2020 года

В первый месяц нового года будут 3 официальные выходные дни - 1 января (Новый год), 6 января (Сочельник), 7 января (Рождество Христово).

Выходные в марте 2020

В 2020 году Международный женский день, который отмечается 8 марта, приходится на воскресенье. Поэтому праздничный день переносится на понедельник. Таким образом, у нас будет 3 выходных дня подряд.

Выходные в апреле 2020

Пасху в 2020 году будем праздновать в воскресенье, 19 апреля. Поэтому имеем в понедельник еще один дополнительный выходной день.

Выходные в мае 2020

В мае будем иметь три выходных дня подряд, поскольку День международной солидарности трудящихся, который мы празднуем 1 мая, приходится на пятницу. День Победы приходится на субботу, поэтому дополнительный выходной будем иметь в понедельник.

Выходные в июне 2020

В июне имеем 2 праздники: 7 июня празднуем День Святой Троицы, а 28 июня - День Конституции Украины. Выходной день среди недели получим 7 июня, поскольку День Святой Троицы приходится на воскресенье. День Конституции Украины приходится на воскресенье, поэтому выходной день перенесут на понедельник, 29 июня.

Выходные в августе 2020

24 августа украинцы будут отмечать День независимости Украины, который приходится на понедельник, поэтому у нас после выходных дней будет еще один дополнительный день на отдых.

Выходные в октябре 2020

День защитника Украины приходится на среду, поэтому имеем дополнительный выходной день посреди недели.

Выходные в декабря 2020 года

Католическое Рождество в 2020 году приходится на пятницу. А уже через неделю, 1 января, будем праздновать Новый год.

Как сообщал "Апостроф", украинский политик и блогер Виталий Чепинога в юмористическом диалоге объяснил повторное празднования Рождества и Нового года в Украине .