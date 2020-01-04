Под Ровно произошло масштабное ДТП с жертвами: опубликованы фото и видео

В пятницу, 3 января, на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча 2 - водитель автомобиля "ВАЗ 2110", выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Renault Trafic" под управлением 58-летнего жителя села Белашов. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "Honda Civic", которым управлял 32-летний житель села Здовбица.

Фото: Отдел коммуникации полиции Ровенской области

В результате ДТП водитель "Honda" от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фото: Отдел коммуникации полиции Ровенской области

Водитель ВАЗ - не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

31-летнего жителя Гильче задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Отдел коммуникации полиции Ровенской области

Все обстоятельства трагического ДТП устанавливают полицейские.

Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 31 декабря, под Полтавой произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.