Под Ровно произошло масштабное ДТП с жертвами: опубликованы фото и видео

В пятницу, 3 января, на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча 2 - водитель автомобиля "ВАЗ 2110", выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Renault Trafic" под управлением 58-летнего жителя села Белашов. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "Honda Civic", которым управлял 32-летний житель села Здовбица.
В результате ДТП водитель "Honda" от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Водитель ВАЗ - не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
31-летнего жителя Гильче задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Все обстоятельства трагического ДТП устанавливают полицейские.
Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку.
Как сообщал "Апостроф", во вторник, 31 декабря, под Полтавой произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.