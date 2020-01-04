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В Днепре маршрутка попала в серьезное лобовое ДТП: фото и видео

суббота, 04 января 2020, 16:25
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В субботу 4 января, в Днепре на Старом мосту со стороны Левого берега произошла авария с участием маршрутки №7 и Renault.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По предварительным данным, автобус курсировал по маршруту и двигался в сторону правого берега, Renault ехал ему навстречу. На трамвайных путях легковое авто вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с маршруткой и влетел в отбойник.

Фото: Информатор

В инциденте пострадал пассажир легковушки.

Фото: Информатор

Пострадавшего госпитализировали во вторую городскую больницу. Трамваи в сторону вокзала стоят.

Детали происшествия устанавливаются.

Фото: Информатор

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 31 декабря, под Полтавой произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.

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