В Днепре маршрутка попала в серьезное лобовое ДТП: фото и видео

В субботу 4 января, в Днепре на Старом мосту со стороны Левого берега произошла авария с участием маршрутки №7 и Renault.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".
По предварительным данным, автобус курсировал по маршруту и двигался в сторону правого берега, Renault ехал ему навстречу. На трамвайных путях легковое авто вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с маршруткой и влетел в отбойник.
В инциденте пострадал пассажир легковушки.
Пострадавшего госпитализировали во вторую городскую больницу. Трамваи в сторону вокзала стоят.
Детали происшествия устанавливаются.
Как сообщал "Апостроф", во вторник, 31 декабря, под Полтавой произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.