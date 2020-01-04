В Украине заработали новые правила парковки и штрафы: что нужно знать, видео

С начала года в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения касательно парковки автомобилей. Изменения в ПДД были внесены по причине того, что в стране набирают популярность электромобили.

Так, теперь отныне владельцы электрических авто получили собственные парковочные места, на которых нельзя парковать машины с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Новые места парковки обозначат специальными дорожными знаками “Для электромобилей”, “Кроме электромобилей” и “Станция зарядки электромобилей”.

В случае, если вы не владелец электромобиля и припарковались под таким знаком, вы заплатите штраф от 340 до 510 гривен.

Напомним, что в Украине представлен первый полностью электрический грузовой автомобиль.