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В Украину с выступлениями едет известная россиянка, поддержавшая захват Крыма

суббота, 04 января 2020, 14:28
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Известный российский политический деятель Ирина Хакамада, которая публично поддержала оккупацию Крыма, 27 февраля прибудет в Киев, чтобы прочитать там лекцию на форуме DreamBig.

В столице Украины она хочет рассказать о том, как быть "счастливым, успешным и свободным".

Организатором форума является известный застройщик Артур Мхитарян - сын бывшего члена фракции "Партии регионов".

Как известно, весной 2014 года Хакамада поздравила Владимира Путина с оккупацией Крыма.

"Крым всегда нуждался в российской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были то "синие", то "памаранчевые", Крым особо никто не трогал. Но они (жители полуострова) всегда хотели быть в России", - сказала она тогда.

Уже спустя два года она признала, что Крым был аннексирован, несмотря на референдум. При этом она опять подчеркнула, что полуостров должен быть в составе России.

"Украина все равно будет против, даже если подавляющее большинство проголосует за Россию. В итоге мы можем получить новое военное обострение между нашими странами, а это уже будет катастрофа. Ну, сколько можно воевать? Жалко и Украину, и Россию. Все нуждаются в мире. Поэтому я считаю, что лучше и проще нам заплатить Украине контрибуцию", - сказала она.

Напомним, что в 2017 году она заявила, что выплата Украине компенсации за аннексию Крыма может являться одним из путей нормализации украинско-российских отношений.

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