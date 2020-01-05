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Кровопролития уже не будет: астролог рассказал, когда ждать мира на Донбассе и какой ценой

воскресенье, 05 января 2020, 11:09
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В 2020 году кровопролития на Донбассе уже не будет.

Об этом рассказал "Апострофу" астролог Влад Росс.

По его словам, такой прогноз можно составить из-за схождения двух планет: Сатурн - символ заморозки и Плутон - символ конфликтов.

"Поэтому можно ожидать, что все глобальные конфликты, в том числе, и на Донбассе, будут заморожены. Поэтому однозначно нас ждет "холодное" перемирие по методу Кипра", - отметил Росс.

Также он сделал заявление и о главе государства Владимире Зеленском.

"Это человек новой формации под знаком Водолея. Эпоха Водолея включится в конце 2020 года. Действительно, это наш украинский реформатор и, насколько я знаю из внутренней информации, он взяток вообще не берет. Ему предлагали по 200 миллионов, по 300 миллионов, пытались раскручивать с ним какие-то схемы, но он отказался полностью. Человек старается выполнять то, что он наметил. Даже из этого мелкого и несчастного бюджета Украины он каким-то образом пытается поднять пенсии старушкам, немножко снизить коммунальные платежи, сбить цену на бензин. Все это происходит и, действительно, при нем весь народ Украины заживет лучше и можно сказать даже прекрасно", - рассказал астролог.

Но в это же время Влад Росс подчеркнул, что у Зеленского плохое окружение. В частности, он назвал Богдана и Гончарука.

"Но зато во внешней политике у нас есть хороший дипломат, и мы можем достигать с этим дипломатом больших успехов. Поэтому очень хороший контракт на пять лет у нас теперь есть с "Газпромом"", - сказал астролог.

Подробней читайте в материале "Апостроф": Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс.

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